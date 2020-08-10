السعودية اليوم / أمانة الجوف تعتمد أكثر من مليون م2 أراضي استثمارية وأراضي سكنية ومرافق حكومية



سكاكا 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

اعتمدت أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا مخططات سكنية خاصة، وكذلك أراضي استثمارية ومرافق حكومية بمساحة إجمالية ( 1145494) م2 ، حيث تبلغ عدد المخططات السكنية المعتمدة نحو 18 مخططاً بمساحة (17.3) هكتارا، و 17 مخططاً استثمارياً بمساحة ( 17.9) هكتارا، بالإضافة إلى 31 مرفقاً حكومياً بمساحة (79.2) هكتارا.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن أمانة المنطقة من خلال كوادرها الفنية والإدارية تسعى دائما لتسهيل جميع السبل المتاحة لتطوير التجمعات العمرانية بمنطقة الجوف بمستويتها وحسب النطاق الإشرافي الموكل إليها للوصول إلى الأهداف المنشودة وفق معطيات الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية.

وتعتبر هذه الاعتمادات للمخططات آنفة الذكر بتنوع مساحاتها واستعمالاتها ما هي إلا إحدى الخطوات الأولى نحو مستقبل واعد للمنطقة، وذلك بتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه الحثيثة للقطاعات الحكومية الخدمية وشراكة القطاع الخاص للرقي بمستوى الخِدْمات للأفضل، مما له دور كبير لدعم ونماء الأنشطة الاقتصادية الأساسية بالمنطقة وأثره الإيجابي في أبناء المنطقة .

// يتبع //

15:57ت م

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