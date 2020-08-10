

جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

بدأ معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز أمس استقبال الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ ، لأداء اختبار تحديد مستوى كفاءة اللغة الإنجليزية, وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية من جائحة

وأكد عميد المعهد الدكتور عبدالله الباقي، حرص الجامعة على توفير جميع الإمكانات التي تسهل على الطلاب الحضور وأداء الاختبار بكل طمأنينة ويسر، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تنفيذ ونجاح الخطة المعتمَدة.

من جانبه بين وكيل المعهد للشؤون التعليمية الدكتور مازن عسيري, أن خطة المعهد التي أعدها بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة وعمادة القبول والتسجيل ركزت على حفظ التباعد الاجتماعي من خلال توفير السعة المقعدية التي تستوعب أعداد الطلاب المقبولين ، حيث تم جدولة أكثر من 7000 مقعد في شطر الطلاب، وأكثر من 9000 مقعد في شطر الطالبات موزَّعة على 10 أيام.

// انتهى //

15:55ت م

0114



جدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسبدأ معهد اللغة الإنجليزية بجامعة الملك عبدالعزيز أمس استقبال الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة للعام الجامعي ١٤٤٢هـ ، لأداء اختبار تحديد مستوى كفاءة اللغة الإنجليزية, وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية من جائحة كورونا المستجد وبما يحافظ على التباعد الاجتماعي.وأكد عميد المعهد الدكتور عبدالله الباقي، حرص الجامعة على توفير جميع الإمكانات التي تسهل على الطلاب الحضور وأداء الاختبار بكل طمأنينة ويسر، مقدماً شكره لجميع من أسهم في تنفيذ ونجاح الخطة المعتمَدة.من جانبه بين وكيل المعهد للشؤون التعليمية الدكتور مازن عسيري, أن خطة المعهد التي أعدها بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة بالجامعة وعمادة القبول والتسجيل ركزت على حفظ التباعد الاجتماعي من خلال توفير السعة المقعدية التي تستوعب أعداد الطلاب المقبولين ، حيث تم جدولة أكثر من 7000 مقعد في شطر الطلاب، وأكثر من 9000 مقعد في شطر الطالبات موزَّعة على 10 أيام.// انتهى //15:55ت م0114

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز يؤدون اختبارات تحديد مستوى كفاءة اللغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.