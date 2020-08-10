

أبهـا 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

وقف مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني اليوم، على أعمال ترحيل المقررات الدراسية إلى المستودعات الفرعية في مكاتب التعليم تمهيداً لتوزيعها على المدارس, بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي المقبل.

وأكد الجوني أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة المعتمدة بتكامل وشراكة فاعلة من إدارات التجهيزات المدرسية والمستودعات وأمانة التعليم ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، بالإضافة إلى مساهمة الكشافة في أعمال الترحيل والتوزيع وخدمة أولياء الأمور، لافتاً إلى ترحيل أكثر من 670 ألف مقرر، حيث تتضمن خطة التوزيع ترحيل مقررات المرحلة الابتدائية خلال الأسبوع الجاري، والمرحلة المتوسطة خلال الأسبوع القادم ، والمرحلة الثانوية خلال الأسبوع الذي يليه، مؤكداً أن إدارة التجهيزات المدرسية صممت برنامجاً إلكترونياً يُعنى بضبط وحوكمة صرف المقررات، وبما يضمن عدالة التوزيع وسرعته.

// انتهى //

15:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم عسير : عملية توزيع المقررات الدراسية لمكاتب التعليم بالمنطقة تسير وفق خطة تكاملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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