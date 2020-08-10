السعودية اليوم / فلسطين تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و545 حالة تعافٍ



رام الله 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 467 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

// انتهى //

15:43ت م

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رام الله 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و545 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.// انتهى //15:43ت م0110

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