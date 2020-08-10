السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهمين محمد بن فلاح الرشيدي وعبدالله بن فهد الحربي



الرياض 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم/ محمد بن فلاح بن نابت الرشيدي -سعودي الجنسية- يحمل الهوية الوطنية رقم (1050198678)، والمتهم/ عبدالله بن فهد بن لافي العريمة الحربي -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1059204436) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما؛ بتاريخ 28 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثقة لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 4 / 1 / 1442هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

15:38ت م

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