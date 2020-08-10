اقتصادي / لجنة أوقاف غرفة الشرقية تعقد لقاءً افتراضيًا مع نظيرتها غرفة المدينة المنورة



الدمام 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف، لقاءً افتراضيًا مع غرفة المدينة المنورة، وذلك لاستعراض تجربة اللجنة منذ انطلاقها عام 2014م، وبيان ممارساتها المتبعة، وما حققته من نجاحات انعكست على تعزيز دور الأوقاف كمقصد شرعي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والتنموي في المجتمع.

وأكد عضو اللجنة رئيس الفريق التنفيذي المهندس موسى الموسى أهمية اللقاء كونه يأتي في إطار الخطوات التكاملية وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يعزز من دور قطاع الأوقاف ويُسهم في تطوير خدماته، مما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي الوطني.

وأضاف المهندس الموسى أن اللقاء استعرض التحديات التي تواجه لجان الأوقاف بشكل عام، وسُبل التغلب عليها لمواصلة تأدية هذه الرسالة السامية، لافتًا النظر إلى أن اللجنة بادرت بالتواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير اللوائح والأنظمة المعنية بالوقف بما يخدم الصالح العام، مشيداً بالجهود المبذولة من شركات القطاع الخاص لدعم اللجان.

من جهته نوه رئيس لجنة الأوقاف بغرفة المدينة المنورة المهندس صالح المحيسن، بالعمل الذي قامت به لجنة الأوقاف بالمنطقة الشرقية، ونجاحاتها التي تعد دافعًا لجميع اللجان الأُخرى في مختلف الغرف التجارية بالمملكة ومنها لجنة المدينة المنورة نحو مواصلة المسيرة والعمل على تحقيق إنجازات مميزة.

وفي ختام اللقاء تبادل المسؤولون في اللجنتين النقاشات المتعلقة بالكثير من الجوانب التي طرحت.

// انتهى //

15:36ت م

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