، "زين": عدد المدن السعودية على خريطة الجيل الخامس يرتفع إلى 35 ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب إضافة 5 مدن جديدة إلى القائمة.. تعزيز لمنظومة التحول الرقمي

أعلنت "زين السعودية" عن إضافة 5 مدن جديدة إلى خريطة خدمات الجيل الخامس (5G)، ليرتفع بذلك عدد مناطق ومدن المملكة التي تغطيها شبكة الشركة للجيل الخامس إلى 35 مدينة. وباتت مدن الدوادمي، المزاحمية، حوطة بني تميم، الهياثم، والقويعية، تتمتع بخدمات رقمية فائقة السرعة والجودة، من شأنها تعزيز منظومة التحوّل الرقمي في المملكة والارتقاء بجودة حياة أبناء هذه المدن وقاطنيها.

وأشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في شركة "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى إلى أن "الشركة مستمرة في خطّتها لتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) في جميع مدن المملكة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في بنية الاتصالات، والتي ستنعكس إيجاباً على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في هذه المدن تحديداً، وفي المملكة على وجه العموم. وهذا نابع من التزام واضح من الشركة بتوفير أحدث التقنيات وأكثرها تطوّراً للمواطنين والمقيمين في المملكة".

وتابع المهندس عبدالرحمن المفدى قائلاً: "إن الاستثمارات النوعية التي تضخّها شركة زين السعودية في مجال تطوير قطاع الاتصالات في المملكة، تتخطى البعد التجاري إلى بعد وطني نستهدف من خلاله دعم جهود قيادتنا الرشيدة في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل، وإثراء خطط التنويع الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاستدامة لمختلف القطاعات، والتي باتت أولوية ملحّة لمواكبة متطلّبات الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا المستجد".

وأكدت "زين السعودية" حرصها على نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في مختلف مدن المملكة، وتعزيز دورها الحيوي في ترسيخ التنمية الحديثة والقائمة على الابتكار والتنافسية في مختلف المجالات، بدءاً من القدرات الفردية، مروراً بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، وصولاً إلى الاقتصاد الكلي. وسوف تشكل شبكة الجيل الخامس (5G) أيضاً، العمود الفقري لرسم ملامح الواقع الجديد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما سيجعل من المملكة وجهة رئيسة لجذب رؤوس الأموال الذكية وتوطين الخبرات المتميزة واستقطابها من شتّى أنحاء العالم.

الجدير ذكره أن شركة "زين السعودية" حصلت مؤخراً على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً. وهذا يمثّل اعترافاً دولياً بمستوى التفوّق الذي حقّقته الشركة، وتتويجاً نوعياً لاستراتيجيتها التشغيلية الجديدة، ومساهماً محورياً في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات السعودي وتحقيق مستهدفاته.زين السعودية خدمات الجيل الخامس