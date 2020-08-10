، الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.
ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.
من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.
وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.الرئيس اللبناني ميشال عون
الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-10
دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.
ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.
من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.
وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:42 PM
كثير من الوزراء يضغطون على الحكومة للاستقالة
دعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، اليوم (الاثنين)، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، وذلك بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء.
ونقلت "رويترز" عن مصادر وزارية وسياسية أنه من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعًا اليوم تحت الضغوط، إذ يريد كثير من الوزراء الاستقالة.
من جانبه، ذكر مهندس اسمه جو حداد، أنه لا بد من تغيير النظام بأكمله، لأن تولي حكومة جديدة السلطة لن يغير من الوضع شيئًا.
وكانت مظاهرات الاحتجاج على الحكومة، التي خرجت في اليومين الأخيرين هي الأكبر من نوعها منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما خرج المتظاهرون احتجاجًا على أزمة اقتصادية سببها الفساد والهدر وسوء الإدارة، واتهم المحتجون النخبة السياسية باستغلال موارد الدولة لحسابهم الخاص.
، الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الشارع اللبناني يغلي.. والمتظاهرون يطالبون "عون" بالتنحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.