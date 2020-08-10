السعودية | “الحياة الفطرية”: صيد الطيور ممنوع في جميع مناطق المملكة وبأي وسيلة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 10 أغسطس 2020 م المناطق-يوسف المطيري أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية في رد على أحد المغردين حول صيد الطيور عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” أن “الصيد ممنوع حالياً في جميع مناطق المملكة وبأي وسيلة”.

وتابعت: “وستقوم الهيئة بتحديد وسائل الصيد المسموح استخدامها في المناطق والأوقات المسموح الصيد فيها متضمناً الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام البنادق الهوائية”.

وأضافت الهيئة: “نظام البيئة الجديد ينص على تغليظ عقوبات مخالفات الصيد، ومن يرتكب مخالف بالصيد بالشباك قد يتعرض لعقوبة مالية قد تتجاوز 5 مليون ريال، وسيطبق على المؤجر للاستراحة أو المزرعة مخالفة قد تصل إلى مليون ريال وفق اللوائح المقترحة لتنفيذ النظام”.

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