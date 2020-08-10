WhatsApp يختبر أخيرًا ميزة دعم الأجهزة المتعددة

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يطور تطبيق المراسلة الفورية Whatsapp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساب واحد على أجهزة متعددة في نفس الوقت.

موعد إطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة

وأشار موقع WABetaInfo المتعقب للتغييرات والتحديثات والميزات القادمة على تطبيق واتس اب، إلى أنه من المحتمل إطلاق هذه الميزة مع التحديث القادم، وستستمح للمستخدمين باستخدام نفس الحساب على ما يصل إلى 4 أجهزة.

وإلى جانب ذلك، سيدعم التحديث الجديد أيضًا مزامنة محفوظات الدردشة، هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى حسابه من جهاز مختلف، فإن Whatsapp سيقوم بنسخ محفوظات الدردشة إلى الجهاز الثاني.

وهذا يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى نسخ النصوص من جهاز إلى آخر، ما يُمكِن المستخدمين من نقل البيانات بسهولة من هاتف إلى آخر، علاوة على هذا، ستتم مزامنة هذه الرسائل بشكل دائم، مما يعني أنه سيتم رؤية أي رسائل مرسلة من أي من الأجهزة عليها جميعًا.

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ويتطلب هذا الأمر اتصالًا بشبكة WiFi لأن مزامنة مثل هذا الكم الهائل من المعلومات ستستخدم كمية كبيرة من بيانات الجوال الخاصة بالمستخدمين.

وبذلك سيلحق واتس اب بوكب التطبيقات الأخرى التي تتاح فيها الميزة بالفعل مثل فيسبوك وإنستقرام، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى نفس الحساب عبر أكثر من جهاز.

تحديثات أخرى على WhatsApp:

وقد أطلق التطبيق مؤخرًا عدة تحديثات مثل خاصية الوضع المظلم على واتس اب ويب، وإضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR، كما أتاح واتس اب لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل أندرويد إلى هواتف آيفون.

وأيضًا يعمل التطبيق على تطوير خاصية الرسائل ذاتية التدمير self-deleting messages الذي أطلقها على التحديث الأخير لآخر إصدار تجريبي لنظامي التشغيل أندرويد وIOS، حيث بات يمكن للمستخدمين ضبط الرسائل في أي محادثة على الاختفاء تلقائيًا.

لأول مرة.. واتساب تتيح نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون

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