بدر بن سلطان يتابع مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر بطول 2.5 كم

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ومن بينها تطوير المرافق والطرق داخل المدينة.

بدر بن سلطان يرأس اجتماع أمانة جدة

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعًا بحضور أمين جدة صالح التركي وعدد من قيادات الأمانة حيث استمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يضم 10 مرافق على مساحة 2,5 كم طولي، وتشمل إعادة تنفيذ الطرق، وتنفيذ ساحات ومسارات للمشاة والدراجات، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة، وتنفيذ مناطق ألعاب ونوافير، إضافة إلى خدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية، وشاطئ رملي للسباحة، ومناطق استثمارية.

Advertisements

حديقة الأمير ماجد

كما اطلع على الأعمال الجاري تنفيذها في الحدائق ومن بينها حديقة الأمير ماجد على مساحة 120 ألف م2 وتحوي منطقة ألعاب أطفال على مساحة تصل إلى 8 آلاف م2 ومسطحات خضراء ومرافق رياضية وساحات عامة ومواقف سيارات، إضافة للنوافير والمطاعم وأماكن مخصصة للعناية بالطفل كذلك زراعة أكثر من 1200 شجرة ونخلة.

مشاريع تطوير الطرق

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع مشاريع تطوير الطرقات بالمدينة إضافة للمواقع المخصصة لرياضة المشي ومشاريع الساحات البلدية والهادفة لخلق ساحات ومسطحات خضراء ومناطق وترفيهية ومفتوحة وألعاب أطفال لخدمة السكان، كذلك مشاريع تطوير مداخل مدينة جدة بهدف تحسين الصورة البصرية لبوابات ومداخل المدينة وتحسين مساحات الكباري وزيادة جماليتها.

المزيد

جديد الأخبار