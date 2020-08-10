أسعار النفط تصعد 1 % بعد إعلان أرباح أرامكو

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي بعدما أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية انتعاش الطلب الآسيوي على النفط خلال الفترة التالية بعد انكماش كبير بسبب فيروس كورونا.

أسعار النفط العالمية

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتًا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتًا أو 1.1 بالمئة مسجلة 41.69 دولار بحسب رويترز.

وكان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة، متأثرًا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعًا 2.5 بالمئة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 بالمئة.

أرامكو هي المحرك حاليًا‮

وكان مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، قال في وقت سابق: ”تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليًا“ في إشارة إلى إعلان نتائج أعمال عملاق النفط السعودي عن الربع الثاني من العام الجاري وتوزيعات الأرباح على حاملي أسهم أرامكو.

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انتعاش الطلب الآسيوي

كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال يوم الأحد إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيًا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا ما أعطى أسعار النفط دفعة قوية باتجاه الصعود.

وتعليقًا على ذلك قال مكارثي: ”رسمت تصريحات رئيس أرامكو صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية“.

التزام عراقي باتفاق أوبك +

وعلى صعيد المعروض، قال العراق يوم الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+ حيث ساهم هذا الأمر كذلك في انتعاش أسعار النفط.

أرباح أرامكو

وأعلنت شركة أرامكو أمس عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال، كما أعلنت الشركة انخفاض الأرباح بنسبة 50% في النصف الأول، كما أعلنت عن إيرادات في الربع الثاني بلغت 123.23 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات النصف الأول 348.8 مليار ريال.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.474%

كما أعلنت شركة “أرامكو” توزيع 70.32 مليار ريال على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020.

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