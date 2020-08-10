حساب المواطن : 78 % من المستفيدين حصلوا على الدعم الكامل

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حساب متابعات الخليج 365 : 78 % من المستفيدين حصلوا على الدعم الكامل
الإناث المستقلات 32 % وربات الأسر 8 %
متابعات الخليج 365 - واس
أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 اليوم، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 ملايين مستفيد وتابع.
تعويضات حساب متابعات الخليج 365
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
تفاصيل الدفعة 33
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني, أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين نسبة 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلون 68%، مشيرًا إلى أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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