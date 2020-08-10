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"الفحص" قبل الدخول.. خطوات احترازية تضمن سلامة مرتادي موسم تمور عنيزة

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محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" حاضرة عبر  طواقم طبية وأركان وفحوصات ميدانية على المشاركين

يتضمن البرنامج الاحترازي لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة عدداً من الخطوات التى تضمن سلامة جميع من هم داخل ساحة التمور في المدينة الغذائية شرق المحافظة من متسوقين ووسطاء بيع ودلالين.

ويشارك عدد من الجهات الحكومية في التطبيق للإجراءات الاحترازية إذ يشارك مستشفي الملك سعود والصحة العامة بعنيزة بطاقم طبي وفني يتواجد في بوابات المدينة الغذائية للفحص قبل السماح بالدخول إلى جانب أركان توعوية عن جائحة وتوزيع مطويات توعوية، كما يوجد القطاع الصحي بفاعلية في جادة التمور مقر الفعاليات المصاحبة على طريق الأمير فيصل بن مشعل.

وقال الأخصائي ماجد صالح المنيع مساعد مدير المستشفى للصحة العامة: إن هذه التجهيزات تمت في كل المواقع لضمان سلامة الجميع، ووجود القطاع الصحي لا يتوقف على مقار موسم عنيزة للتمور بل يشمل جميع نواحي المحافظة، وهناك جولات يومية للأسواق والمجمعات التجارية وفي أي موقع يكون فيه تجمع بشري وهي الجهود التي بدأت منذ مارس الماضي ومستمرة إلى زوال هذا المرض.موسم عنيزة للتمور

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 02:54 PM

"الصحة" حاضرة عبر  طواقم طبية وأركان وفحوصات ميدانية على المشاركين

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"الفحص" قبل الدخول.. خطوات احترازية تضمن سلامة مرتادي موسم تمور عنيزة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يتضمن البرنامج الاحترازي لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية المحافظة عدداً من الخطوات التى تضمن سلامة جميع من هم داخل ساحة التمور في المدينة الغذائية شرق المحافظة من متسوقين ووسطاء بيع ودلالين.

ويشارك عدد من الجهات الحكومية في التطبيق للإجراءات الاحترازية إذ يشارك مستشفي الملك سعود والصحة العامة بعنيزة بطاقم طبي وفني يتواجد في بوابات المدينة الغذائية للفحص قبل السماح بالدخول إلى جانب أركان توعوية عن جائحة كورونا وتوزيع مطويات توعوية، كما يوجد القطاع الصحي بفاعلية في جادة التمور مقر الفعاليات المصاحبة على طريق الأمير فيصل بن مشعل.

وقال الأخصائي ماجد صالح المنيع مساعد مدير المستشفى للصحة العامة: إن هذه التجهيزات تمت في كل المواقع لضمان سلامة الجميع، ووجود القطاع الصحي لا يتوقف على مقار موسم عنيزة للتمور بل يشمل جميع نواحي المحافظة، وهناك جولات يومية للأسواق والمجمعات التجارية وفي أي موقع يكون فيه تجمع بشري وهي الجهود التي بدأت منذ مارس الماضي ومستمرة إلى زوال هذا المرض.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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