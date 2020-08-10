، "جامعة جازان" التاسعة ضمن أفضل الجامعات الحكومية لملفات الباحث العلمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لشهر يوليو ٢٠٢٠ وفقًا لتصنيف ويبومتركس Webometrics

حققت جامعة جازان المركز التاسع على الجامعات الحكومية في نتائج الاستشهادات لملفات الباحث العلمي لشهر يوليو ٢٠٢٠ والتابعة لتصنيف ويبومتركس Webometrics.

وأظهرت نتائج الاستشهادات العلمية في ملفات الباحث العلمي Citations in Google Scholar Profiles لعام لشهر يوليو 2020 التابعة لتصنيف Webometrics، تقدم تصنيف جامعة جازان في الاستشهادات العلمية بتقدّمها على 120 جامعة عالمية خلال شهر يناير لعام 2020م.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن تقدم جامعة جازان في نتائج الاستشهادات العلمية يُعد مؤشرًا على تقدم الجامعة وحرصها على الارتقاء بالأبحاث العلمية والدخول في شراكات علمية مع مراكز بحثية محلية وعالمية ومساهمتها في الدراسات البحثية وإيجاد الحلول العلمية في العديد من المجالات.

وأشار الدكتور أبو راسين إلى أن مراكز الأبحاث المتخصصة ووجود باحثين على كفاءة عالية، يساهم في نشر نتائج البحوث في المجلات العلمية المتميزة، والإسهام في تعزيز موقع جامعة جازان العلمي، والوصول بها إلى مستوى القدرة التنافسية الدولية؛ معربًا عن شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعم الباحثين؛ بما يسهم في تعزيز دور الجامعة البحثي وتقدّمها محليًّا وعالميًّا.جامعة جازان