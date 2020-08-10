، شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من "هطولات العارضة" وفتح العقوم ،

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قام وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي، بجولة ميدانية على عدد من المواقع المتضررة من هطول الأمطار؛ حيث أشرَفَ على عملية فتح العقوم والمستنقعات بالمحافظة والتي خلّفتها الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.
رافق "الحكمي" كل من رئيس مركز الحميراء عبدالمحسن بن معمر ورئيس بلدية العارضة سعيد التليدي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعارضة محمد جغدمي.
من جهة أخرى؛ لا تزال الجهات المعنية بمتابعة وإشراف مباشر من "المحافظة" تقوم بفتح الطرق في القطاع الجبلي بعد الانهيارات الصخرية التي تعرضت لها بعض المواقع في جبال الجذم وسلا وقيس والكفاف.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 02:31 PM
فيما لا تزال الجهات المعنية تعمل لتذليل الطرق بالقطاع الجبلي بعد انهيارات صخريةشاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من "هطولات العارضة" وفتح العقوم
قام وكيل محافظة العارضة يحيى حكمي، بجولة ميدانية على عدد من المواقع المتضررة من هطول الأمطار؛ حيث أشرَفَ على عملية فتح العقوم والمستنقعات بالمحافظة والتي خلّفتها الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.
رافق "الحكمي" كل من رئيس مركز الحميراء عبدالمحسن بن معمر ورئيس بلدية العارضة سعيد التليدي ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعارضة محمد جغدمي.
من جهة أخرى؛ لا تزال الجهات المعنية بمتابعة وإشراف مباشر من "المحافظة" تقوم بفتح الطرق في القطاع الجبلي بعد الانهيارات الصخرية التي تعرضت لها بعض المواقع في جبال الجذم وسلا وقيس والكفاف.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان، ومحافظات: (أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب)، وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.
، شاهد.. جولة رسمية على المواقع المتضررة من "هطولات العارضة" وفتح العقوم ،
المصدر : الخليج 365
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