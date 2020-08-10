شكرا لمتابعة خبر عن المرور: من لا يسدد المخالفات المتراكمة يُحال للمحكمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المرور على أنه يجب سداد المخالفات خلال 30 يومًا في حالتين وإن لم يتم التسديد يحال المخالف للمحكمة.

وقال حساب المرور عبر "تويتر" : تنص المادة (٧٥) من نظام المرور الفقره (٣) على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة اشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يوماً،فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات".