بالفيديو.. لقطات نادرة لـ "الملك عبدالعزيز"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو لقطات نادرة للملك عبد العزيز في مراحل مختلفة من حياته.
وتنوعت اللقطات ما بين لقطات ملونة وأخرى بالأبيض والأسود، وظهر الملك فيها أما جالساً أو يتحدث مع الآخرين.
كما أظهرت لقطات أخرى الملك الراحل وهو بداخل إحدى السيارات، وفي ملعب خاص بكرة القدم.
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