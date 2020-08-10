شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكشف إقدام عمال وافدين على ذبح "نعجة نافقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وثق مواطن مقطع فيديو لقيام عدد من العمالة الوافدة ، بذبح "نعجة" نافقة ، قبل بيعها وكان ذلك خلال مداهمته لهم أثناء إرتكاب الواقعة .
وأظهر الفيديو العمال، وهم يجتمعون في مكان غير آدمي ولا يصلح لذبح وبيع اللحوم ، نظراً لقلة نظافته وعشوائيته .
وكشف المقطع عن سيارة تابعة لمؤسسة تبيع اللحوم على أنها طازجة وكانت تنتظر حتى يتم الذبح وتحميل اللحوم فيها لبيعها .
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