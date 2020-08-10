شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يكشف إقدام عمال وافدين على ذبح "نعجة نافقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لقيام عدد من العمالة الوافدة ، بذبح "نعجة" نافقة ، قبل بيعها وكان ذلك خلال مداهمته لهم أثناء إرتكاب الواقعة .

وأظهر الفيديو العمال، وهم يجتمعون في مكان غير آدمي ولا يصلح لذبح وبيع اللحوم ، نظراً لقلة نظافته وعشوائيته .

وكشف المقطع عن سيارة تابعة لمؤسسة تبيع اللحوم على أنها طازجة وكانت تنتظر حتى يتم الذبح وتحميل اللحوم فيها لبيعها .