شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزارة الصحة تحذر مرضى السكر والضغط من ترك أدويتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الصحة مرضى ضغط الدم والسكر من ترك أدويتهم بدون الرجوع للطبيب وموافقته على ذلك. حذرت وزارة الصحة مرضى ضغط الدم والسكر من ترك أدويتهم بدون الرجوع للطبيب وموافقته على ذلك. ونشرت الوزارة فيديو توعوى، يوضح أهمية عدم ترك أدوية الضغط وإن كانت القراءات طبيعية؛ كونها أصبحت طبيعية نتيجة المداومة على الأدوية. وأكدت بأن ترك أدوية الضغط دون الرجوع للطبيب سيرفع القراءات من جديد.

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