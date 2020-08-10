تعرف على قيمة مخالفتي ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة

بينما تتبقى 6 أيام فقط على تطبيق الرصد الآلي في منطقة الجوف، أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة الغرامات المالية لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن نظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن عدم ربط حزام الأمان للراكب في المقعد الأمامي بجوار السائق يعدّ مخالفة وفقًا لنظام المرور.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المغردين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، قال فيه: «هل عدم ربط الراكب في الأمام حزام الأمان يعدّ مخالفة؟».

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

ووفقًا للإدارة العامة للمرور فأن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدّها الأعلى أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين.

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قيمة الغرامة المالية لاستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة

في السياق ذاته، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 500 و900 ريال.

وكانت الإدارة العامة للمرور حددث المخالفات المؤثرة في السلامة العامة منها:«التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف).

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