«السعودية للكهرباء» توضح أحدث تطورات تركيب 10 ملايين عداد ذكي

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن مشروع تركيب العدادات الذكية يسير وفق الخطط الموضوعة، ودون أي تكاليف على المشتركين.

وأوضحت الشركة أن رحلة المشترك لتركيب العداد الذكي، تمر بثلاث مراحل؛ الأولى تتمثل في استبدال العداد الحالي بالعداد الذكي، والمرحلة الثانية تتم عبر ربط أنظمة الاتصالات، أما المرحلة الثاثلة والأخيرة فتتم عبر ربط أنظمة الفوترة وإتاحتها على تطبيق الكهرباء للأجهزة الذكية.

وأضافت أن المشروع يشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي في جميع مدن ومحافظات وقرى وهجر المملكة، وينتهي في نهاية مارس 2021، على أن تكون 35% منها كحد أدنى، تدعم المحتوى المحلي (إنتاج سعودي).

وأوضحت الشركة، أنه بعد اكتمال جميع مراحل المشروع، ستتيح العدادات الذكية مجموعة من المميزات التي تسهم في تحسين خدمات الكهرباء في المملكة؛ حيث تقدم منظومة آلية من القراءة وحتى الفوترة، دون أي تدخل بشري في إدخال القراءات أو آليات الفوترة.

كما تتيح مراقبة الاستهلاك بشكل لحظي من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية، والحصول على معلومات تفصيلية لاستهلاك الكهرباء بما يساعد المشترك على تعديل النمط الاستهلاكي.

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وأوضحت الشركة أن العدادات الذكية تتيح أيضًا، إعادة الخدمة عن بعد في فترة زمنية قصيرة، بدلًا من الإعادة الذاتية التي قد تستغرق وقتًا أطول، كما أنها تسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وتقليص مدة الانقطاعات، مع تقنيات اتصال حديثة لتبادل البيانات.

إضافة إلى أنها تدعم خاصية الدفع المسبق في حال تم إقرار تفعيلها، وتقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة (حسابي)؛ لتحويل الخدمة آليًّا نحو المستفيد النهائي من الكهرباء Move In Move out، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

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