«الأرصاد» تنبه من أمطار غزيرة وسيول بعسير.. ورياح متربة بمنطقتين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات بأمطار غزيرة على منطقة عسير، قد تؤدي إلى جريان سيول، ورياح نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية بمنطقتي مكة المكرمة ونجران خلال الساعات المقبلة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تنبيه متقدم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول؛ ما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة؛ تشمل: مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة، مضيفة أنها تستمر حتى الساعة الـ7 من مساء اليوم الإثنين.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، وإتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وشدد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد على ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

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في السياق ذاته، وجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

كما وجهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات، حبونا وثار وخباش، موضحة ان الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساءً اليوم.

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