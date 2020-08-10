«التنمية العقارية» يوضح تفاصيل تعليق الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني

أكد صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه تم تعليق تقديم الطلبات الجديدة على مبادرات الدعم السكني للعسكريين والمدنيين.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن استمرار التمويل المدعوم لجميع المستفيدين؛ حيث إن القرار يشمل الطلبات الجديدة، والذين لم يقوموا بتوقيع عقد المبادرة قبل تاريخ 2020/05/31، ولا يشمل من سبق أن قام بتوقيع عقد المبادرة قبل هذا التاريخ.

فيما أشار صندوق التنمية العقارية إلى أنه يجوز التنازل عن الدعم لمن لديهم طلب في الصندوق العقاري للأقارب من الدرجة الأولى والأحفاد ومجهولي الأبوين، ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

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وأوضح صندوق التنمية العقارية أن آلية الدعم تعتمد على الراتب الأساسي + بدل السكن مخصوم منه التأمينات أوالتقاعد فقط، فإذا كان 14 ألف أو أقل، ندعمك بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 14 ألفًا، ندعمك بنسبة تتراوح ما بين 35 و100%، وذلك بحسب عدد أفراد الأسرة.

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