«إغاثي الملك سلمان» يطلق حملة عاجلة لمساعدة متضرري السيول باليمن

في محافظتي لحج والحديدة
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إطلاق حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة باليمن، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وأوضح المركز أن المساعدات المقدمة تضمنت خيمًا وبطانيات وبسطًا ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.
وأشار مركز الملك سلمان إلى أنه سيستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررًا، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضررًا.
يُشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.
وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالة الطوارئ المرحلة الثالثة في محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة ولحج.
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