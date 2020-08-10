أمانة العاصمة المقدسة تكلف 4 سيدات بمناصب قيادية

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عدة قرارات إدارية عن تقلّد أربع سيدات بمكة المكرمة مناصب قيادية بالأمانة؛ وذلك لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإعطاء المرأة الفرصة في المشاركة في الخدمات البلدية من خلال المساهمة في وضع الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحقيق أفضل النتائج للارتقاء بالعمل البلدي.

وبحسب القرارات تم تكليف مريم بنت محمد الرشيدي مديرًا للإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة، وهناء بنت عبدالله باقديم مديرًا لوحدة المكاتب الهندسية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وعهود بنت غرم الله الزهراني مديرًا لإدارة البيانات ودعم القرار بالإدارة العامة للتقنية الرقمية، والعنود بنت منسي البقمي مديرًا عامًا للرقابة النسائية بوكالة البلديات.

كما استحداث «القويحص» وكالات جديدة بأمانة العاصمة العاصمة المقدسة، وذلك بناءً على الدراسة التي نفذها معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأمانة، وتفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية بهدف تحسين وتجويد الخدمات البلدية المقدمة.

وشمل الاستحداث تقليد خمسة وكلاء لأمين العاصمة المقدسة، وهم كالتالي:

المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات

الأستاذ إبراهيم بن أحمد الغامدي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة

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المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية

المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط

وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة

المهندس عبدالله بن خميس الزايدي

وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات

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