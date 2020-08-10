بالصور.. 50 شابًا يتبرعون بالدم في ليلة واحدة بمصائف الطائف

شهدت العيادات المتنقلة لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات الموجودة في أبرز الوجهات السياحية في الطائف وبمشاركة بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، تفاعلًا كبيرًا من الزوار؛ حيث سجلت يوم أمس 50 شابًا متبرعًا بالدم .

وأوضح عادل رشيد، مدير فرع جمعية كفى بالطائف، أن الجمعية تقوم بجولات توعوية وتثقيفية بالإضافة إلى حملة التبرع بالدم عبر عياداتها المتنقلة في أبرز الوجهات السياحية بالطائف لاستهداف الزوار والمصطافين، مشيرًا إلى أن هذه الجولات التي تستهدف الشفا والهدا والردف تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقد شهد يوم أمس تفاعلاً كبيرًا من الزوار، وأبدى العشرات منهم رغبتهم في العلاج وهجر السجائر ومشتقات التبغ؛ ما سيكون له الأثر الكبير في نجاح هذه الحملة التي انطلقت لأجل سلامة المتنزهين، وحتى تكون رحلتهم خالية من السموم والتلوث الذي يسببه التدخين بكل أشكاله .

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وقدّم مدير جمعية كفى شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على مشاركتهم في هذه الجولات، مبيَّنا أن الجمعية والقطاعات الصحية تدور في فلك واحد، وهو سلامة وصحة المواطنين والمقيمين .

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