بينَّت مراحل تقديم الشكوى ضد مقدم الخدمة
أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إطلاق حملة توعوية تحت شعار «تعويضك مضمون»، بهدف رفع وعي المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.
وأوضحت الهيئة أنها تعمل على نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة؛ حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.
كما تتناول الحملة حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع، بالإضافة إلى تعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها، وتوضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى وسائل التواصل معها في حال عدم رضا المستهلك عن الخدمة المقدمة له، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000 ) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa).
اقرا أيضًا:
هيئة تنظيم الكهرباء: لا صحة لتخفيض تعريفة الكهرباء
3 خطوات لتقديم شكاوى الكهرباء.. والهيئة تحدد حالات «تفصل الخدمة»
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة تنظيم الكهرباء» تطلق حملة «تعويضك مضمون» لتوعية المستهلك بحقوقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.