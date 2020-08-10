السعودية اليوم / السودان تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا



الخرطوم 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 62 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، أن إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة بلغت 11956 و 781 وفاة و6266 حالة تعافٍ.

// انتهى //

13:55ت م

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الخرطوم 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وَفَيَات و23 حالة تعافٍ.وذكرت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها، أن إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة بلغت 11956 و 781 وفاة و6266 حالة تعافٍ.// انتهى //13:55ت م0076

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