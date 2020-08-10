السعودية اليوم / بلدية القطيف تُواصل جولتها الرقابية على المنشآت الغذائية



القطيف 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة القطيف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في عدد من الأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.

وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني أن الجولات شملت 606 منشآت وأسفرت عن إغلاق مطعم ومصادرة 3393 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق 11 منشأة تجارية، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية والنظامية.

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13:43ت م

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