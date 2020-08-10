السعودية اليوم / بلدية الجبيل تنفذ حملة لإزالة السيارات والهياكل التالفة بالمحافظة



الجبيل 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية محافظة الجبيل اليوم، حملة لإزالة السيارات والهياكل التالفة في نطاقها الإشرافي بالمحافظة، وذلك امتداداً لجهودها لتحسين المشهد الحضري في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن البلدية شكلت لجنة للقيام بأعمال حصر ورفع السيارات والهياكل التالفة ضمن نطاق بلدية الجبيل، حيث رصدت 155 سيارةً تالفةً ابتداءً من منطقة الصناعية الأولى تدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة، وأشعرت ملاكها بوضع تحذيرات مكتوبة لإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً من قبل اللجنة بمشاركة مع إدارة الخدمات بالبلدية لتحقيق أهداف الحملة والاستجابة للبلاغات وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة.

وأكد المهندس الدويش، متابعة البلدية لهذه المخالفات بصورة مستمرة والتصدي لأشكال التشوه البصري واستمرار العمل في إزالة السيارات والهياكل التالفة، لتعزيز جودة الحياة نظراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال التواصل عبر مركز 940 .

// انتهى//

13:38ت م

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