السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة



الباحة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني مرعي القرني وعدد من قيادات الإدارة .

وفي بداية الاستقبال استمع سموّه لشرح عن الدليل الارشادي للعودة للتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما تضمنته الإجراءات التي نفذتها الإدارة ومختلف المنشآت التدريبية في منطقة الباحة في ظل التعليمات الواردة .

ونوه سمو امير المنطقة بما يحظى به التعليم التقني والمهني من دعم واهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يحقق رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بما تقوم به إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة من جهود بارزة في تنمية مهارات أبناء وبنات المنطقة وماتقدمه من برامج ومبادرات هادفة ومواكبتها لكل مراحل العمل خلال هذه الجائحة ، داعياً إلى بذل الجهد المضاعف مع بداية العام والتواصل الفعال مع الإدارات المختصة .

من جهته أعرب القرني عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الإدارة ، واعدا ببذل الجهد لتحقيق تطلعات سموّه فيما يعود بالنفع على أبناء وبنات المنطقة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:13ت م

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