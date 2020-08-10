السعودية اليوم / مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين



حجة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خِدْماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 1,547 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 321 شخصًا، وعيادة التنويم 105 مستفيدين، وقسم المصابين بالأوبئة 1,547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,499 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 15 مستفيدا، وصرفت الأدوية ل 1,578 مريضا، فيما نفذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

// انتهى //

13:06ت م

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