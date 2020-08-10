السعودية اليوم / بلدية الخبر تبدأ تركيب 400 عمود إنارة بحي الصواري



الدمام 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة الخبر أعمال تركيب 400 عمود إنارة المربع (د) في حي الصواري بالعزيزية.

وأبان رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن المشروع يسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية وتعزيز مكونات البنية التحتية بمواصفات ومعايير عالية.

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13:04ت م

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