السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة إغاثة عاجلة للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي الحديدة ولحج



الحديدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة خيم وبطانيات وبسط ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.

ويستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررا ، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضررا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي و أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية

// انتهى //

13:01ت م

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الحديدة 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في محافظتي لحج والحديدة بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وشملت المساعدات المقدمة خيم وبطانيات وبسط ستوزع للأسر النازحة المتضررة التي فقدت المأوى جراء الأمطار والسيول الغزيرة بالمحافظتين.ويستفيد من الحملة 145 أسرة بواقع 870 متضررا ، منها 100 أسرة في الحديدة بواقع 600 متضرر، وفي محافظة لحج 45 أسرة بواقع 170 متضررا.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بتدخلات إغاثية عاجلة خلال الأسبوع الماضي و أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لنجدة المتضررين من السيول في مأرب وحجة وصعدة استفادت منها آلاف الأسر المتضررة.وتأتي هذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية في حالة الطوارئ المرحلة الثالثة في محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة ولحج.// انتهى //13:01ت م0064

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