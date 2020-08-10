السعودية اليوم / الكويت تسجّل 509 حالات من كورونا



الكويت 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 509 حالات شفاء من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تأكد لها تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

// انتهى //

13:00ت م

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الكويت 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 509 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليصل عدد المتعافين إلى 64028 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تأكد لها تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.// انتهى //13:00ت م0063

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