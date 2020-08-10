السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل ٨ وفيات جديدة بكورونا



مسقط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجّلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس منها ١٦٧ حالة لعمانيين، ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة، مشيرةً إلى أن عدد حالات التعافي بلغت ٧٦١٢٤ حالة.

// انتهى //

12:37ت م

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مسقط 20 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 10 أغسطس 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥٢١ وفاة.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجّلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس منها ١٦٧ حالة لعمانيين، ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة، مشيرةً إلى أن عدد حالات التعافي بلغت ٧٦١٢٤ حالة.// انتهى //12:37ت م0059

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