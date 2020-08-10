إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن و16.5 مليون ريال بأثر رجعي

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إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي حساب متابعات الخليج 365 و16.5 مليون ريال بأثر رجعي
نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودع اليوم الاثنين برنامج حساب متابعات الخليج 365 أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثون 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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