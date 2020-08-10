إحصائية صادمة: ⅓ الأمريكيين لا يريدون الحصول على لقاح كورونا 

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال أكثر من ثلث الأمريكيين إنهم لن يحصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الوقت الحالي حتى لو كان مجانيًا ومعتمدًا من إدارة الغذاء والدواء.

وقال 65% من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيحصلون على اللقاح، بينما قال 35% إنهم لا يريدون ذلك، وقد لوحظ أنه بالنظر إلى انتماءاتهم السياسية فإن نصفهم على الأقل ينتمون للحزب الجمهوري، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة غالوب.

وقالت المؤسسة أيضًا إن الأمريكيين من البشرة البيضاء أكثر عرضة من نظرائهم من ذوي البشرة السوداء في الموافقة على الحصول على لقاح فيروس كورونا وذلك بنسبة 67% مقابل 59%.

وتُعد هذه الأرقام مثيرة للدهشة لأن فيروس كورونا أثر بشكل أكبر على مجموعات الأقليات العرقية والإثنية.

وجمع الاستطلاع أعمارًا تتراوح بين 18 و70 عامًا، ووجد أن 70% من كبار السن و76% من البالغين الذي تقل أعمارهم عن 30 عامًا مستعدون للحصول على اللقاح.

ومع ذلك، قال 64% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا و59٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا إنهم سيحصلون على اللقاح.

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كما أشار الاستطلاع إلى أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية هم أيضا أقل احتمالاً للحصول على اللقاح.

وأوصى الاستطلاع بأن يكون للمؤثرين على السوشيال ميديا والعاملين بالقطاع الصحي وواضعي السياسات والقادة دور أكبر في إقناع المواطنين الأمريكيين بالحصول على اللقاح.

وتهدف الولايات المتحدة إلى تقديم 300 مليون جرعة من اللقاح للأمريكيين بحلول يناير 2021.

إصابات كورونا في الولايات المتحدة:

ويُذكر أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 5,199,444 إصابة وتُوفي 165,617 شخصًا بينما تعافى 2,664,701شخص، وهذه الأرقام تجعل أمريكا الدولة الأولى عالميًا في معدل الإصابات والوفيات.

وعلى الصعيد العالمي، تجاوز عدد الإصابات 20 مليون إصابة، وتُوفي 734,247 شخصًا، بينما تعافى 12,911,199 شخصًا.

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