- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون".
وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتيْ "أندرويد" و"آيفون".
وستستمح تلك التقنية أيضًا باستخدام نفس حساب "واتساب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.
وأوضحت "واتساب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها في الفترة المقبلة.
كما سيمكن أيضًا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضًا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتساب ويب".واتساب أندرويد آيفون
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 11:57 AM
تسمح أيضًا باستخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز في منصات مختلفة"واتساب" تتيح لأول مرة إمكانية نقل محادثاتك من "أندرويد" إلى "آيفون"
كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون".
وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتيْ "أندرويد" و"آيفون".
وستستمح تلك التقنية أيضًا باستخدام نفس حساب "واتساب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.
وأوضحت "واتساب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها في الفترة المقبلة.
كما سيمكن أيضًا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضًا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتساب ويب".
، "واتساب" تتيح لأول مرة إمكانية نقل محادثاتك من "أندرويد" إلى "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "واتساب" تتيح لأول مرة إمكانية نقل محادثاتك من "أندرويد" إلى "آيفون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.