، "واتساب" تتيح لأول مرة إمكانية نقل محادثاتك من "أندرويد" إلى "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسمح أيضًا باستخدام نفس الحساب على أكثر من جهاز في منصات مختلفة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، سيتيح لمستخدميه إمكانية نقل المحادثات لأول مرة من الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" إلى هواتف "آيفون".

وأشار التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "واتساب" تختبر حاليًا تقنية يمكنها مزامنة سجل الدردشة الخاص بالمستخدم بين منصتيْ "أندرويد" و"آيفون".

وستستمح تلك التقنية أيضًا باستخدام نفس حساب "واتساب" على أكثر من جهاز في منصات مختلفة بنفس الوقت.

وأوضحت "واتساب" أن تلك الميزة لا تزال قيد الاختبار على الأجهزة العاملة بنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وستعتمدها في الفترة المقبلة.

كما سيمكن أيضًا تشغيل تلك الميزة الجديدة أيضًا بالتزامن مع نسخة سطح المكتب من "واتساب ويب".واتساب أندرويد آيفون