شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 مدنيين في انفجارين جنوب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرة مدنيين مصرعهم جراء انفجارين متتاليين هزا إقليم قندهار جنوب أفغانستان. وقال المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصري: إن الانفجارين وقعا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في منطقة أرغستان، مشيرًا إلى أن الانفجار الأول وقع في منطقة شنراي في أرغستان واستهدف سيارة مدنية، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 8 مدنيين، فيما وقع الانفجار الثاني في منطقة البرج بالمنطقة، وأسفر عن مقتل اثنين من المارة.

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