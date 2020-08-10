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استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم
بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت
متابعات الخليج 365 - متابعة
تقدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الاثنين، باستقالتها من الحكومة اللبنانية، بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من 220 قتيلاً وستة آلاف جريح.
ويأتي ذلك أيضاً بعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها من الحكومة، كما قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته.
وأفادت وسائل إعلام محلية عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء إلى التريث في استقالاتهم.
وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة.
وكان محافظ بيروت مروان عبود قد أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء ليتجاوز الـ220 قتيلاً، وقرابة 6 آلاف جريح.
وأبدى محافظ بيروت في تصريحات متلفزة اعتراضًا على الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة بيروت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، متابعًا أن أحداث الشغب دمرت باقي ما لم يدمره انفجار مرفأ بيروت.
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