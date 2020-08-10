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2020-08-10 انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق 30 متراً بالحناكية متابعات الخليج 365 - الحناكية باشرت فرق الدفاع المدني في الحناكية، صباح اليوم الاثنين، انتشال جثة شخص سقط في بئر بعمق 30 متراً. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “انتشل مدني الحناكية “بالحسو” جثة شخص سقط داخل بئر بعمق 30م، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. Advertisements ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني أثناء عملية انتشال الجثمان.



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