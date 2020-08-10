بالفيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم غرس الأشجار عند القبور

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يجوز غرس الأشجار على قبور الأموات، داعياً إلى اتباع السنة النبوية في كل الأمور.

وقال الشيخ المنيع إن الوارد في السنة النبوية في مسألة غرس الأشجار على القبور، هو مرور النبي محمد صلى الله عليه وسلم على قبرين وقوله عن المتوفين بداخلهما “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير”.

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وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن النبي عليه الصلاة و السلام أخذ عسيباً فشقه اثنين، ثم غرس على كل قبر واحداً وقال “لعله يُخفف عنهما العذابُ ما لم ييبسا”.

وأشار الشيخ المنيع إلى أن الأمر كان تعليمياً وتحذيرياً مما ذكر من أسباب تعذيـب المتوفين، مبيناً أن ما ورد عن النبي لا يعني جواز غرس أشجار أو ريحان على القبور.

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