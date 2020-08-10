السليمان: من حق المجتمع أن يتعرف على خطط العودة للدراسة

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن من حق المجتمع أن يتعرف على خطط العودة للدراسة، سواء خطط العودة للمدارس وإجراءاتها الوقائية، أو التعليم عن بعد وضمانات التزام الطلاب وتحقيق الفائدة !

وأضاف السليمان، في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “العودة للمدارس.. والأسئلة الحائرة!” أن القرار لا تملكه وزارة التعليم وحدها بل تملكه عدة جهات حكومية تنضوي تحت مظلة إدارة أزمة جائحة كورونا، وبالتالي لن أحمل الوزارة وحدها المسؤولية، لكن المجتمع لا يهمه من يطل عليه ليبدد حيرته ويجيب عن تساؤلاته ما دام سيعرف الحقيقة ويصبح على بينة واضحة تتعلق بتعليم أبنائه !.. وإلى نص المقال:

العام الدراسي الجديد

يفترض أن يبدأ العام الدراسي بعد ٢٠ يوماً حسب الرزنامة الرسمية، لكن أكثر من ٦ ملايين طالب وطالبة لا يعرفون حتى لحظة كتابة هذا المقال ما إذا كانوا سيعودون إلى فصولهم الدراسية في الأول من سبتمبر أو سيواصلون التعليم عن بعد، ويشاركهم الحيرة حوالي ٦٠٠ ألف من المعلمين والإداريين في قطاعي التعليم الأهلي والحكومي !

Advertisements

هي حيرة عظيمة تتعلق بأهم نشاط يسهم في إعداد الأجيال التي ستحمل المستقبل على أكتافها، لكن أي أحد لا يملك الإجابة عن السؤال الذي يشغل المجتمع اليوم !

خيارات بدء الدراسة

ولأنه من المستحيل أن يكون العام الدراسي الجديد على بعد ٢٠ يوماً دون أن تملك وزارة التعليم خيارات بدء الدراسة، فالأغلب أن تتردد في اتخاذ قرار الخيار الأنسب، لكنني أتساءل ما الذي يمنع الجهة المسؤولة من مصارحة المجتمع بهذه الخيارات وتفاصيل خططها وتهيئته لأي منها، بدلا من ترك الناس نهبا للشائعات، وعبث محترفي فبركة الأخبار ؟!

التعليم لا تملك القرار وحدها

ولاحظ أنني كتبت الجهة المسؤولة ولم أكتب وزارة التعليم، لأنني أعلم أن القرار لا تملكه وزارة التعليم وحدها بل تملكه عدة جهات حكومية تنضوي تحت مظلة إدارة أزمة جائحة كورونا، وبالتالي لن أحمل الوزارة وحدها المسؤولية، لكن المجتمع لا يهمه من يطل عليه ليبدد حيرته ويجيب عن تساؤلاته ما دام سيعرف الحقيقة ويصبح على بينة واضحة تتعلق بتعليم أبنائه !

باختصار.. من حق المجتمع أن يتعرف على خطط العودة للدراسة، سواء خطط العودة للمدارس وإجراءاتها الوقائية، أو التعليم عن بعد وضمانات التزام الطلاب وتحقيق الفائدة !

المزيد

جديد الأخبار