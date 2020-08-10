حي الجرادية الجديد بصامطة يغرق في المستنقعات والظلام الدامس

2020-08-10

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا أهالي الحي الجديد بالجرادية التابعة لمحافظة صامطة من عدم سفلتة الحي وعدم إنارته منذ حوالي خمس سنوات، فيما تستمر معاناتهم في هذا الطريق والذي يتحول إلى مستنقعات وخاصة في موسم الأمطار الغزيرة.

– عدم السفلتة:

وقال إبراهيم المهر لـ”متابعات الخليج 365“، إن هذا الحي يعتبر من الأحياء السكنية والذي يقع شمال قرية الجرادية ومع هذا يفتقر إلى أهم الخدمات وهي عدم وجود أسفلت منذ فترة، حيث إن أغلب الطرق ترابية؛ ما أدى إلى دخول الأتربة والغبار إلى منازلنا وخاصة في موسم الصيف والذي تنشط فيه الرياح السطحية وسبب لنا عدة مشاكل وأمراض مع الصغار وكبار السن ومنها حساسية الصدر.

– شوارع طينية:

فيما بيَّن علي إبراهيم أن المعاناة الحقيقة التي نعاني منها هي تحول هذه الطرق الترابية إلى مستنقعات ووحل، وخاصة في موسم الأمطار الغزيرة، مما يجعل الوصول إلى المنازل أمراً صعباً وخاصة المركبات الصغيرة ويجعل المخاطرة بالمركبات أمراً مستحيلاً ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه المعاناة؟

– مشكلة الإنارة:

فيما أشار حسن إبراهيم إلى أن هذا الحي يفتقر إلى الإنارة في الشوارع، وقام بعض المواطنين بشراء بعض المصابيح على حسابهم الخاص وتركيبها وإنارة بعض الأجزاء التي يسودها الظلام الدامس وأيضاً خوفاً على الأطفال الذين يلعبون أمام المنازل.

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وناشد أهالي الحي الجديد في الجرادية عبر “متابعات الخليج 365” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع وسفلتة الطريق والوقوف على هذه التجمعات للمياه وحلها في أقرب وقت ممكن، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين.

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