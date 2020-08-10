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بناء أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب في ميناء ينبع التجاري
متابعات الخليج 365 - ينبع
أعلن مركز التواصل الحكومي، اليوم الاثنين، عن بناء أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب في ميناء ينبع التجاري.
وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: دعماً للأمن الغذائي في المملكة؛ بناء أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب في ميناء ينبع التجاري.
ويتم إنشاء المحطة بموجب اتفاقية تأجير بمساحة 313 ألف م 2 في ميناء ينبع التجاري، بين الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.
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