، وادي الدواسر.. مصادرة أكثر من طن تمور غير صالحة للاستهلاك ،

محمد بن مسعود - الدمام - مخزن بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية

صادرت بلدية محافظة وادي الدواسر أخيراً ما يزيد على طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك، والمخزنة بطريقة غير صحية في سكن للعمال يفتقد الاشتراطات الصحية، وذلك بعد بلاغ من أحد المواطنين، كما صادرت الفرق الرقابية 252 كيلو جراماً من التمور المغشوشة خلال جولة في سوق الخماسين للتمور.

وتمكن مراقبو البلدية، أمس، من مصادرة كمية من التنباك المستورد منتهي الصلاحية، وتنباك مُصنع محلياً، وكشف أحد محال العصائر التي تفتقر إلى نظافة المحل وسوء التخزين.

وأشارت البلدية إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين، ودعت المواطنين والمُقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم الموحد 940، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية.وادي الدواسر بلدية محافظة وادي الدواسر