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تختبر منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر"، تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن التقنية الجديدة ستُظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.
وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية، والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.
ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقعة ليتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.تويتر تتبع مصدر التغريدات
10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 11:17 AM
ستظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات ومصدر التغريدة الأصليتقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات
تختبر منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر"، تقنية جديدة تساعد مستخدميها في تتبع مصدر التغريدات.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن التقنية الجديدة ستُظهر بصورة مباشرة عدد الاقتباسات التي استخدمت فيها تلك التغريدة، ومصدر التغريدة الأصلي.
وستساعد تلك التقنية في تتبع التغريدات ومعرفة الهدف الأصلي من التغريدة الأصلية، والتي تساعد بدورها في متابعة ووقف الأخبار والتغريدات المضللة.
ولم تذكر منصة "تويتر" المدة المتوقعة ليتم دعم تلك الميزة لكافة مستخدميها، مكتفية بأن اختبار تلك التقنية سيكون على نطاق محدود لفترة من الوقت لحين انتهاء عمليات الاختبارات الخاصة بها بصورة كاملة.
، تقنية جديدة من "تويتر" تساعدك في تتبع مصدر التغريدات ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.