شكرا لمتابعة خبر عن «المواصفات» تدرس تغليف المنتجات المستوردة في مصانع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعمل الهيئة تعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مع الهيئة العامة للجمارك، على دراسة إمكانية تغليف المنتجات المستوردة من الخارج في المصانع المتواجدة في المملكة، وذلك قبل نزولها السوق المحلية. وتبحث الدراسة، إمكانية المصانع المحلية تغطية الطلب المحلي بتغليف المنتجات وفق المتطلبات. وتعتبر إعادة التغليف في السوق السعودية بمثابة فرصة استثمارية ذات مردود اقتصادي جيد متواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تنويع مصادر الدخل؛ حيث يحق للمستورد إلغاء التغليف الخارجي غير المطابق للمواصفات السعودية، واستبداله بالتغليف في المصانع السعودية، أسوة بالتجارب في دول أوروبا.

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